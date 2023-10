Volley Meerkerk’95 wint ook tweede wedstrijd

1 uur geleden

Sport 208 keer gelezen

WEHL/MEERKERK • Eerstedivisionist Volley Meerkerk’95 heeft ook de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen.

De Meerkerkse volleybalsters versloegen in Wehl Halley -de kampioen van vorig seizoen, die vanwege het vertrek van een aantal speelsters afzag van promotie- met 1-3. Volley Meerkerk staat door dit resultaat knap tweede in de eerste divisie D.

De bezoekers namen via 20-25, 18-25 en 20-25 een 0-3 voorsprong. De volle buit zat er net niet in, want de scherpte in de service nam af en er werden teveel fouten gemaakt (25-18). Niettemin toonde Volley Meerkerk, dat komende zaterdag thuis speelt tegen Vives uit IJsselstein, zich trots op het behaalde resultaat.