NK-podiumplek voor Isis Versluis en Max van Kolfschoten

1 uur geleden

HAPERT/REGIO • Isis Versluis (Meerkerk) en Max van Kolfschoten (Giessenburg) hebben zaterdag een podiumplaats behaald op het NK-jeugdmountainbike in Hapert. De derde plak binnen de RC Jan van Arckel-ploeg was voor Brabander Sven Mastenbroek.

In Hapert werd gereden op een uitdagend parcours met rockgardens en pittige uphill trails.

De categorie Jongens 12 jaar was sterk bezet. In de finale ontstond een spannende strijd, waarin Max van Kolfschoten zijn mannetje stond. De Giessenburger kwam als derde over de finish en kreeg het brons omgehangen.

Op haar laatste nationaal kampioenschap bij de jeugd was voor Isis Versluis het zilver weggelegd. In de categorie Meisjes 14 jaar had de Meerkerkse veel last van een pijnlijke rug, een euvel dat al in de eerste ronde opspeelde. Desondanks wist ze de tweede plaats veilig te stellen. Volgend seizoen maakt Isis de overstap naar de nieuwelingen.