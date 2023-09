SNA start competitie met derbywinst op AVVA

1 uur geleden

Sport 212 keer gelezen

AMEIDE/BLESKENSGRAAF • De naar de eerste klasse gedegradeerde vrouwenhoofdmacht van SNA is de nieuwe competitie begonnen met een 2-3 zege op streekgenoot AVVA.

SNA was door een aantal blessures met een krappe selectie naar Ameide afgereisd. Na een goede start (22-25) liet het spel in de tweede en derde set te wensen over (tweemaal 25-19). De Bleskensgraafse volleybalsters richtten zich echter tijdig op en sleepten via 21-25 een beslissende vijfde set uit het vuur.

Met veel servicedruk en scherpte aan het net werd hierin de zege veiliggesteld (6-15).