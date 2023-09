• In het seizoen 2021-2022 speelde Sliedrecht Sport voor het laatst tegen een Belgische ploeg in de Europacup. Toen was dat Hermes Rekkenshop Oostende.

Kaartverkoop Europacup Sliedrecht Sport tegen Roeselare gestart

SLIEDRECHT • Op woensdag 11 oktober om 19:30 uur gaat het Europese seizoen voor dames 1 van Sliedrecht Sport van start. De bekerwinnaar ontvangt dan Bevo Rekkenshop Roeselare uit België in de voorronde van de Challenge Cup.

De kaartverkoop is gestart via SliedrechtSport.nl. Tickets zijn via SliedrechtSport.nl te koop voor 5 euro (8 t/m 25 jaar) of 10 euro (ouder dan 25 jaar). Kinderen onder de 8 jaar hebben geen ticket nodig.

Na de thuiswedstrijd wacht de return op dinsdag 17 oktober in Roeselare.