Teus de Ruiter is iedereen te slim af bij HSV De Alver

57 minuten geleden

Sport 243 keer gelezen

GIESSENBURG • Bij HSV De Alver uit Giessenburg werden in de afgelopen week twee verschillende wedstrijden gevist.

De zaterdagwal visten nabij Klop in de Merwede. Teus de Ruiter was ze allemaal te slim af en vanaf het zandstrandje de winst in de knip. Hij won ruim met 3460 gram. Tweede werd Albert Janssen met 1910 gram en derde is geworden Jan Wim Buijk met 1420 gram.

De boten zijn gevaren naar De Groot richting Nieuwebrug. Ernst Hartog was deze keer de grote winnaar met 5353 gram, Flip Stijl werd tweede met 5006 gram en de derde plaats was voor Ron van Gelderen met 4672 gram.