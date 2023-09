Triade verstevigt koppositie na winst op ZKV 1

1 uur geleden

Sport 217 keer gelezen

NIEUWPOORT • Korfbalvereniging Triade 1 heeft de koppositie verstevigd door runner up ZKV 1 uit Zuidland met ruime cijfers te verslaan.

Beide teams stonden op gelijke hoogte in punten en na de waarschuwing voor het spel de week ervoor tegen SKV wist Triade dat het geen fouten kon permitteren. De Nieuwpoorters lieten er ook geen gras over groeien en schoten direct met scherp.

Vanaf minuut 1 liet Triade duidelijk merken dat er niets te halen viel voor de bezoekers. Een 8-0 voorsprong was dan ook de basis voor de overwinning. ZKV kreeg het echter wel nog voor elkaar om voor rust (11-4) wat terug te doen, maar zorgde verder voor geen enkel gevaar.

De tweede helft van de wedstrijd, die eigenlijk al beslist was, werd rustig uitgespeeld. Zo kan Triade wederom 2 punten bijschrijven en neemt het de leiding in de poule en is een stap dichterbij het kampioenschap. Eindstand was 19-6.