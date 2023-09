WIK Groot-Ammers dames 1 wint eerste competitiewedstrijd

GROOT-AMMERS • De volleybaldames van WIK Groot-Ammers hebben afgelopen zaterdag de eeste competitiewedstrijd tegen Next Volley 3 met 3-1 gewonnen.

Na een kleine achterstand in set 1 wisten de Ammerse dames deze volledig om te buigen met goede servicedruk. Na een mooie serie wisten ze de set met 16-25 binnen te halen. Met goed spel hebben ze set 2 en 3 weten te winnen met 21-25 en 20-25.

In set 4 was dit anders. WIK begon met een kleine achterstand en had moeite om de servicepass goed onder controle te krijgen. Even later was het gat gedicht, maar bleef Next goed bij. Uiteindelijk pakte Next Volley op 26-24 toch nog een puntje mee.

Uiteindelijk gingen 4 punten mee richting Groot-Ammers, waarmee ze het seizoen goed starten.