Papendrechtse Cirkelloop voor hospice De Cirkel

54 minuten geleden

Sport 251 keer gelezen

PAPENDRECHT • De derde editie van de Papendrecht Cirkelloop wordt gehouden op zaterdag 14 oktober bij atletiekvereniging Passaat aan de Andoornlaan 38 te Papendrecht.

Aan deze prestatieloop kan iedereen vanaf 12 jaar deelnemen aan de 5km en vanaf 15 jaar is ook 10 km mogelijk. Als goede doel is hieraan verbonden hospice De Cirkel in Papendrecht en het parcours gaat dan ook langs het hospice.

Hospice De Cirkel in Papendrecht is voor een groot deel afhankelijk van giften. Zij zijn heel blij met alle steun. McDonald’s Hardinxveld-Giessendam & Alblasserdam is hoofdsponsor van deze loop.

De start van de 5 kilometer is om 10.00 uur en de start van de 10 kilometer is om 11.00 uur. Voorinschrijven is mogelijk tot en met 8 oktober. De kosten zijn 8 euro voor de 5 km en voor de 10 km wordt 10 euro gerekend. Daarnaast kunnen deelnemers een donatie doen voor Hospice De Cirkel. Het startnummer kan op de wedstrijddag worden afgehaald bij de inschrijftafel.

Na-inschrijven tot een half uur voor de start kan ook nog op de wedstrijddag zelf met een toeslag van 2 euro. Voor meer informatie: www.avpassaat.nl/papendrecht-cirkel-loop.