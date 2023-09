Sterk debuut VVAC VR in tweede klasse

ma 25 sep. 2023, 06:46

DELFT • Na het kampioenschap van vorig seizoen komt het eerste vrouwenelftal van VVAC voor het eerst in de clubhistorie uit in de tweede klasse. Het debuut was om over naar huis te schrijven: in Delft werd met 8-1 gewonnen van Ariston’80.

Doelpuntenmakers VVAC: Nienke van Elk (3x), nieuwkomer Annet de Bruijn (2x), Marlies Terlouw (2x) en Noor Schoonderbeek.

Komende zaterdag komt het ambitieuze Kloetinge naar De Put (15:00 uur).