Volley Meerkerk klopt SSS in seizoensouverture

38 minuten geleden

Sport 193 keer gelezen

MEERKERK • Eerstedivisionist Volley Meerkerk’95 is het nieuwe seizoen begonnen met een 3-2 overwinning op het gepromoveerde Simplex/SSS.

De eerste set ging naar de bezoekers (17-25), maar daarna namen de Meerkerkse volleybalsters het heft in handen.

Met 28-26, 25-23 en 25-9 viel de zege wel in de categorie zwaarbevochten, want pas in de laatste set was het Barneveldse verzet gebroken.