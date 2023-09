• Simply Green in actie tijdens de thuiswedstrijd in Hoogblokland.

MET VIDEO

Geen vierde hoofdprijs voor Simply Green: tweede op NK

50 minuten geleden

Sport 240 keer gelezen

YSSELSTEYN/BRANDWIJK • Het is Simply Green in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO net niet gelukt alle vier de hoofdprijzen van het seizoen te pakken. Op het NK in het Limburgse Ysselsteyn eindigde de Brandwijkse tractorpuller als tweede, achter regiogenoot Red Impact (Zijderveld).

Laurens den Boer plaatste zich met vijf concurrenten voor de finale. Red Impact pakte hierin met een afstand van 100.18 meter de nationale titel. Simply Green werd met 98.54 meter tweede en Great Experience eindigde met 96.95 meter als derde.

Red Dream (Bleskensgraaf) kwam niet aan de start doordat de kwalificatiewedstrijd vrijdagavond wegens de regen werd afgelast.