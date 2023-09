• Kelvin van den Dool komt winnend over de streep in Groot-Ammers.

‘Eindelijk’ weer raak voor Kelvin van den Dool

zo 24 sep. 2023, 12:00

groot-ammers • Na vijf jaar droog te hebben gestaan, mocht Kelvin van den Dool in de Ronde van Groot-Ammers plaatsnemen op de hoogste trede van het podium.

Van de 53 ingeschreven renners verschenen er zaterdag slechts 31 aan de start. Zij maakten er een snelle en aantrekkelijke koers van op het gewijzigde parcours in de nieuwbouw van Groot-Ammers.

Niet voor het eerst dit seizoen was Jens van den Dool, de jongere broer van Kelvin, de smaakmaker in Groot-Ammers. De Hoogbloklander zat in een kopgroep van drie, die een ronde voorsprong leek te pakken. Toen dat niet lukte, probeerde Van den Dool het solo. Het peloton bleef echter tempo maken en de eenzame vluchter werd teruggepakt.

Dat was voor Kelvin van den Dool het moment om de aanval te kiezen. Hij kreeg drie renners mee, maar die loste hij in de eindfase van het criterium. En zo gingen de bloemen toch mee naar Hoogblokland. Jens van den Dool werd nog zesde. De thuisrijders Stefan Verhoeff en Jarri Stravers klasseerden zich respectievelijk als vierde en vijfde.

Startklasse

In de Startklasse leek Mathijs de Groot via een lange solo onbedreigd naar de overwinning te rijden. Evan Terlouw dacht daar echter anders over en wist binnen twee ronden het gat te dichten. In de sprint maakte Terlouw het af. Dirk-Jan Verspuij maakte zich nog los van het peloton en completeerde het podium.

Funklasse

In de Funklasse kreeg het publiek een ware demonstratie van Jorrit van Ramshorst te zien. De hardloper uit Nieuw-Lekkerland reed naar verluidt zijn eerste wielerwedstrijd en leidde van start tot finish, de concurrentie kansloos latend. Sjaak van de Graaf (Groot-Ammers) en Henk Woltman (Nieuwpoort) moesten genoegen nemen met de plaatsen twee en drie.

Uitslagen dikkebandenrace

Categorie 1 jongens: 1. Joël Kostelijk; 2. Dan Erkelens; 3. Jenoh Gomes Semedo.

Categorie 1 meisjes: 1. Tess Dubbeldam; 2. Nova Leeuwis; 3. Linn Lakerveld.

Categorie 2 jongens: 1. Finn van Holten; 2. Matthias van den Berg; 3. Matteo Eijkelenboom.

Categorie 2 meisjes: 1. Lana van Oudheusden; 2. Eva Erkelens; 3. Charlotte van der Graaf.

Categorie 3 jongens: 1. Manoah de Jong; 2. Arne Zwanenburg; 3. Pepijn van Herk.

Categorie 3 meisjes: 1. Isa Slob.