Recreatief kennismaken bij Meerkerkse Tafeltennisvereniging

54 minuten geleden

MEERKERK • In sporthal de Linde in Meerkerk is voor 55-plussers op woensdag 4 oktober gelegenheid om op ‘camping niveau’ kennis te maken met de tafeltennissport. De middag duurt van 15:00 tot 16:00 uur .

“Deze sport is uitstekend geschikt om het reactie- en concentratievermogen te verbeteren, evenals de conditie op peil te brengen of te houden”, aldus de sportclub. Materiaal en deskundige begeleiding zijn aanwezig. Meer informatie is te vinden via www.mttvmeerkerk.nl of via wjdmdevries@hotmail.com. Uiteraard kunnen belangstellenden vanaf circa 16 jaar oud ook de training op vrijdagavond vanaf 20.00 uur bezoeken.