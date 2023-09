Foto: Annemieke van As

• De start van de estafettemarathon op de atletiekbaan in Schoonhoven.

Arjan Kaashoek wint solo estafettemarathon Schoonhoven-Nieuwpoort

41 minuten geleden

Sport 211 keer gelezen

SCHOONHOVEN/NIEUWPOORT • De tweede estafettemarathon van Schoonhoven naar Nieuwpoort is zaterdag gewonnen door Ameidenaar Arjan Kaashoek. Zijn teammaat moest afzeggen, waardoor Kaashoek de marathon solo liep.

De andere teams hadden twee, drie, vier of vijf lopers in de strijd. Alle teams, met in totaal 75 lopers, haalden ondanks de warme omstandigheden de finish.

Top-3: 1. Cheesecorner Running (Arjan Kaashoek), 2:46.06; 2. De Leklopers (Taco van der Spoel, Eric Schenk, Bart van den Broek, Femke van den Broek), 3:06;36; 3. De Locomotief (Mike Hendel, Jan Willem Renes, Floris Renes), 3:26.13.