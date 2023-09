Adrie Stuij blinkt uit bij Lukkie Klos

20 minuten geleden

WIJNGAARDEN • In de biljartcompetitie van De Lukkie Klos was Adrie Stuij afgelopen week de grote uitblinker door met enkele mooie series met 15-6 te winnen van Rob van der Togt. Stuij steeg hierdoor naar de tweede plaats in het klassement.

Koploper Henk Janssen was met 10-6 een maatje te groot voor zoon Jurgen. Opvallend was de mooie overwinning van Ad Visser op Jan van der Plas (13-10). Piet Stuij klopte Koos eveneens met 13-10 en staat nu derde.