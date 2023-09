met video

Isis Versluis beste meisje in Honselersdijk

26 minuten geleden

HONSELERSDIJK/REGIO • Bij de landelijke MTB-jeugdwedstrijd in Honselersdijk was Isis Versluis in categorie 6 het beste meisje. Overal kwam de Meerkerkse als tiende over de meet.

Het parcours in Honselersdijk was niet erg uitdagend en er waren veel lekke banden.

Cat. 1: 8. Hugo van Wijngaarden (Giessenburg, 3e jongen).

Cat. 2: 9. Ties Versluis (Gorinchem).

Cat. 3: 16. Zeb Mesker (Meerkerk).

Cat. 4: 17. Willem van Wijngaarden (Giessenburg).

Cat. 5: 8. Max van Kolfschoten (Giessenburg).

Komende week rijden de MTB’ers van RC Jan van Arckel in Apeldoorn de laatste competitiewedstrijd, een week later staat het NK in Hapert op het programma.