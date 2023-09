Tim Verwolf zeventiende in Mandemakers Keukens Omloop

REGIO • Welgeteld één seconde achter de omvangrijke kopgroep eindigde Jan van Arckel-nieuweling Tim Verwolf uit Langerak zondag als zeventiende in de Mandemakers Keukens Omloop van Hil en Moer, over natte en glibberige wegen in de omgeving van Kaatsheuvel.

Zijn ploeggenoten moesten op achterstand de koers verlaten.

Bij de junioren, waar ook veel valpartijen waren, konden Thijs Wemmers (Bleskensgraaf) en Daan van Werd (Oud-Alblas) zich lang goed staande houden in het peloton, maar uiteindelijk moesten ook zij de strijd staken.