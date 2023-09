TaLaNi mikt op handhaving

47 minuten geleden

Sport 177 keer gelezen

NIEUWPOORT • In de sterke hoofdklasse is handhaving dit seizoen de voornaamste doelstelling voor TaLaNi.

De openingswedstrijd tegen het Rotterdamse Twenty One Up leverde een verwachte 4-1 nederlaag op. De Nieuwpoortse tafeltennissers verrasten in de tweede competitieronde door De Treffers uit Melissant met 4-1 te verslaan.