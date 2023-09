Triade wint ook tweede wedstrijd

51 minuten geleden

Sport 175 keer gelezen

NIEUWPOORT • Triade heeft ook de tweede wedstrijd van de veldcompetitie gewonnen. In Sleeuwijk werd SKV met 9-4 verslagen door de Nieuwpoortse korfballers.

Triade speelde allerminst een goede wedstrijd, hoewel het bij rust al 4-1 stond. Zakelijk uitspelen was het devies en dat lukte, want de overwinning kwam geen moment in gevaar.

Topscorer aan de kant van de groenwitten was Menno den Hartog met drie treffers.