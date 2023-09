WK-brons voor Lois den Ouden met Nederlands waterpoloteam O20

PORTUGAL/NIEUW-LEKKERLAND • Lois den Ouden is met Oranje O20 derde geworden op het WK-waterpolo in het Portugese Coimbre.

De Nieuw-Lekkerlandse Lois den Ouden begon bij De Wiekslag in Alblasserdam en speelt nu bij landskampioen en bekerwinnaar ZV De Zaan. Sinds haar dertiende maakt ze deel uit van de nationale selecties, maar dat leidde nog niet tot een prijs. Tot aan het het WJK in Portugal.

Na een moeizame poulefase moest er een extra wedstrijd tegen Canada gespeeld worden om de laatste acht te bereiken. In de bloedstollende kwartfinale werd na een penaltyreeks van het sterke USA gewonnen. In de halve finale was grootmacht Spanje te sterk voor de Nederlandse ploeg, die wel het brons pakte na een zege op Italië.

Met De Zaan gaat Lois den Ouden nu de Champions League in. Ook traint ze mee met de A-selectie van Oranje.