Isis Versluis uit Meerkerk eerste meisje bij jeugdwedstrijd in Venlo

VENLO/REGIO • Isis Versluis uit Meerkerk is afgelopen zaterdag bij de landelijke jeugdwedstrijd in Venlo eerste geworden bij de meisjes in categorie 6.

Zaterdag liep ook in Venlo de temperatuur goed op en was het soms echt wel even afzien op het mooie technische parcours. Max van Kolfschoten mocht gelukkig weer starten na een harde valpartij enkele maanden geleden.

De regionale deelnemers presteerden wisselend. Hugo van Wijngaarden (Giessenburg) werd 9e in categorie 1. Ties Versluis (Gorinchem) werd 12e in categorie 2. Zeb Mesker (Meerkerk) werd 14e in categorie 3. Willem van Wijngaarden (Giessenburg) werd 19e in categorie 4. Max van Kolfschoten (Giessenburg) werd 5e in categorie 5

Isis Versluis (Meerkerk) werd het 1e meisje en de 7e overall in categorie 6.

Volgende week reizen de mountainbikers af naar Honselersdijk.