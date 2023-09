Triade schiet als een komeet uit de startblokken

NIEUWPOORT • Triade is de nieuwe korfbalcompetitie zeer voortvarend begonnen. De Nieuwpoortse korfballers wonnen met 19-7 van Ten Donck uit Ridderkerk.

Mede door de verzengde hitte kwam de score moeizaam op gang. Maar toen Triade eenmaal los was, was er geen houden meer aan voor de tegenstander. Bij rust was het Ridderkerkse verzet al gebroken.

Topscorers aan de kant van de groenwitten waren Menno den Hartog (4x), Jordy Markus (3x) en Marloes de Zeeuw (3x).