Christiaan van Rees geselecteerd voor EK-wielrennen op de weg

1 uur geleden

Sport 293 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Christiaan van Rees is door de KNWU geselecteerd voor het EK-wielrennen op de weg op zaterdag 23 september. Het Europees kampioenschap wordt verreden in eigen land, op en rond de Col du VAM in Drenthe.

De renner uit Groot-Ammers vormt samen met Thom van der Werff, Viego Tijssen (winnaar Arno Wallaard Memorial Junioren 2022), Senna Remijn, Julian Vergouw en Karst Hayma de juniorenploeg van Team NL op het EK.