Nieuwe zaalvoetbalteam vv Peursum boekt eerste overwinning in bekerwedstrijd

GIESSENBURG • Het nieuwe Peursum 1 zaalvoetbalteam de eerste officiële zaal KNVB bekerwedstrijd uit bij VHL4 gewonnen in Krimpen aan de Ijssel.

Al snel in de wedstrijd bleek dat dit geen gemakkelijke opgave zou worden.. Het jonge team van VHL gaf goed weerstand. De wedstrijd ging gelijk op, totdat Levi Lanser en Tom Kooyman de wedstrijd in het slot gooiden. Volgende week vrijdag start de competitie met een uitwedstrijd in Spijkenisse tegen OACN-Boys 10.

Einduitslag 4-6. Doelpunten: 3x Levi Lanser, 1x Tom Kooyman, 1x Patrick Lanser en 1x Robin Westra.