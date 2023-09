Tim Verwolf 23e in Ronde van Hank

zo 10 sep. 2023, 18:50

HANK/REGIO • Jan van Arckel-nieuweling Tim Verwolf uit Langerak is 23e geworden in de Tour de Tietema Ronde van Hank.

Rick Versloot (Hardinxveld) kwam in het peloton als achttiende over de meet en Mees Bassa klasseerde zich in de groep daarachter als 48e.