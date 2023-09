48e Ronde van Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De 48e wielerronde van Groot-Ammers wordt verreden op zaterdag 23 september. Start en finish zijn in de Marijkestraat.

De organisatie kiest voor een snel parcours van 900 meter door de Marijkestraat, Leeuwerikstraat, Irenestraat en de Beatrixstraat. Hierdoor is het mogelijk op zaterdagmiddag te koersen.

Het programma begint vrijdagavond al met de dikkebandenrace. Zaterdag vanaf 13:00 uur komt eerst de jeugd aan het vertrek.

Om 15:00 uur worden de eliten/beloften/amateurs weggeschoten voor een criterium over 80 kilometer. Er staan mooi namen op de deelnemerslijst, waaronder die van Jens en Kelvin van den Dool, Rens Tulner, Remco Schouten en Witten Antonisse. De plaatselijke inbreng komt van de talentvolle Bram van Herk die, zeker gezien zijn huidige vorm, niet kansloos mag worden geacht voor een podiumplek.

Vanaf 17.00 uur rijden de renners met een Startlicentie hun wedstrijd over 35 kilometer. In deze categorie vooral renners uit de regio. Bij voldoende animo staat er om 18.00 uur een wedstrijd gepland voor de zogenaamde Funklasse. Dit is een koers voor inwoners van de gemeente Molenlanden die weinig of geen wedstrijdervaring hebben. Opgave, met naam en woonplaats, is mogelijk tot donderdag 21 september via: baukeminkema@hotmail.com.