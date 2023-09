• Simply Green recent in actie in Hoogblokland.

Simply Green Europees kampioen

DENEMARKEN/BRANDWIJK • Simply Green is vrijdagavond in het Deense Brande Europes kampioen geworden in de 4,5 ton SuperSport-klasse. Na de EuroCup en de Nederlandse competitie alweer de derde prijs dit seizoen voor de Brandwijkse tractorpuller.

Het was een spannende aangelegenheid in Brande, want dat top-5 zat binnen de meter van elkaar.

Marien den Besten plaatste zich met negen andere tractoren -van vijf verschillende nationaliteiten- voor de finale. De 93.79 meter van Simply Green was de beste afstand. Krone Hulk (DK) eindigde voor eigen publiek met 93.69 meter als tweede en Secret of the Valley (NL) werd derde met 93.15 meter.

Voor Simply Green resteert nu nog het Nederlands kampioenschap op zaterdag 23 september in Ysselsteyn (Limburg).