Piet Stuij verrast kampioen

1 uur geleden

WIJNGAARDEN • Het biljartseizoen van De Lukkie Klos is in de eerste ronde van het bekertoernooi met een daverende verrassing van start gegaan.

Piet Stuij liet regerend kampioen Jan van der Vlist namelijk alle hoeken van het groene laken zien en behaalde een prachtige overwinning.

Tineke van de Berg won al even verrassend van Cupfighter Rob van der Togt en Pau Stuij was goed op dreef door Jan van de Graaf in veertien beurten te verslaan.