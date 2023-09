• Zeb Mesker (r) derde in Honselersdijk.

HONSELERSDIJK/REGIO • Jan van Arckel-jeugdrenner Zeb Mesker uit Meerkerk is zondag in zijn leefttijdscategorie derde geworden in de Klompenronde van Honselersdijk.

Zeb dankte zijn podiumplaats aan een goede sprint.