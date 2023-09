VV Nieuw-Lekkerland neemt nieuwe kunstgrasvelden in gebruik

1 uur geleden

Sport 220 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Burgemeester Theo Segers van Molenlanden verricht zaterdag 9 september de aftrap van de bekerwedstrijd Nieuw-Lekkerland – Streefkerk. Dat gebeurt vanwege de ingebruikname van de twee nieuwe kunstgrasvelden van VV Nieuw-Lekkerland.

Segers krijgt assistentie van een jeugdspelertje van Nieuw-Lekkerland. Het bekerduel (aanvang 15.00 uur) tussen de thuisploeg en buurman Streefkerk is de eerste officiële wedstrijd op het nieuwe hoofdveld van Sportpark Excelsior. “

We zijn ontzettend blij, vooral voor onze spelende leden, dat we nu beschikken over twee moderne kunstgrasvelden,” verklaart VV Nieuw-Lekkerland-voorzitter Henk van der Voorden. “Daarvoor zijn we de gemeente Molenlanden dankbaar.”

Vervangen

In opdracht van Molenlanden werden tijdens de afgelopen zomerstop de twee kunstgrasvelden vervangen. De oude kunstgrasvelden, in gebruik vanaf de opening in 2012 van het nieuwe sportcomplex, waren hard aan vervanging toe.



Een deel van het werk is gedaan door vrijwilligers van de vereniging.