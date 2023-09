Gymnastiekvereniging Salto uit Nieuwpoort opent deuren tijdens Nationale Sportweek

NIEUWPOORT • Zoveel mogelijk inwoners laten genieten van sporten en sportief bewegen: dat is waar de Nationale Sportweek van 15 tot en met 24 september 2023 om draait. Gymnastiekvereniging Salto uit Nieuwpoort grijpt de Nationale Sportweek aan om mensen uit de omgeving te laten (her)ontdekken welke boost rhönrad geeft.

Op donderdag 21 en vrijdag 22 september organiseert Gymnastiekvereniging Salto proeflessen waar men geheel vrijblijvend kan komen ontdekken wat rhönrad is. De proeflessen vinden plaats in sporthal Poortzicht te Nieuwpoort, op donderdag 21 september van 18.30 tot 19.30 uur en op vrijdag 22 september van 17.00 tot 18.00 uur. Wie de sport leuk vindt, is een week later ook welkom bij de vervolglessen op donderdag en vrijdag 28 en 29 september op dezelfde tijden.

Om mee te kunnen doen hebben kinderen wel een bepaalde lengte nodig. De lessen zijn voor kinderen van groep 4 of hoger van de basisschool of van de middelbare school. Aanmelden kan via info@gv-salto.nl of door een berichtje te sturen via social media.

Voor meer informatie, zie ook de website www.gv-salto.nl.