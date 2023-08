Geslaagd opentoernooi bij tennisvereniging In de Bogerd in Hoornaar

44 minuten geleden

Sport 240 keer gelezen

HOORNAAR • Tennisvereniging In de Bogerd uit Hoornaar kijkt terug op een gezellig en sportief opentoernooi, dat in de afgelopen dagen gehouden is.

Met een flink aantal deelnemers en mooi weer gedurende de week was het zeer geslaagd. Op de slotdag waren er wel flinke buien, maar het programma kon toch worden afgewerkt.

De winnaars: DD8 Heidi Korevaar en Ellen Verspui - DD7 Marijke Buizert en Cathelijn Dieleman - HD7 Arie de Hartog en Marcel van der Vliet - GD7 Lex Vonk en Gabrielle Schilder - DD6 Karen Gerritsen en Franca Horstink - GD6 Patrick Vuurens en Eveline Wigmans - HD5 Jacco van der Heiden en Ramon Putters.