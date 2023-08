Open viswedstrijd in polderwater bij Hoornaar

7 minuten geleden

Sport 28 keer gelezen

HOORNAAR • Sportvissers uit de regio kunnen zich opgeven voor een open viswedstrijd op zaterdag 23 september in polderwater bij Hoornaar. De inleg bedraagt 7,50 euro.

De loting vindt om 07.15 uur plaats op het Dirk IV plein. Er wordt gevist van 08.00 tot 12.00 uur. De prijzen worden uitgereikt in het Bruisend Hart in hoornaar.

Aanmelden tot en met 20 september kan bij M. Oskam via 06-38303455 of via m.oskam@hotmail.com.