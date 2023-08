Jeugddamtoernooi in Hoornaar

HOORNAAR • In Het Bruisend Hart aan het Dirk IV plein te Hoornaar wordt op zaterdag 9 september van 12.00 tot 16.00 uur een damtoernooi voor de jeugd van 6 tot en met 18 jaar gehouden. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 5 september via het mailadres: jeugddamclubvgo-gdc@outlook.com of telefonisch via 06-49778775. De kosten bedragen 4 euro per persoon.