• Charlotte van de Graaf (l) werd vierde in Maassluis.

ma 28 aug. 2023, 06:00

MAASSLUIS/REGIO • In de Jeugdronde van Maassluis is Charlotte van de Graaf uit Groot-Ammers in haar leeftijdscategorie als vierde geëindigd.

Zeb Mesker (Meerkerk) kwam in categorie 3 als zesde over de meet.

In de oudste jeugdcategorie liet Isis Versluis (Meerkerk) een zestiende plek noteren. Haar Jan van Arckel-ploeggenote Lise van Wijngaarden (Hardinxveld) kreeg kramp en eindigde als 28e.