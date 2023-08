Jost van de Streek wint nu ook in België

ma 28 aug. 2023, 06:41

Sport 220 keer gelezen

REGIO • Jan van Arckel-junior Jost van de Streek onderstreepte afgelopen weekend zijn uitstekende vorm met een overwinning in het Belgische Kalfort.

In de pittige koers over 89 kilometer reed de Goudriaanse renner meer dan de helft van de wedstrijd samen met een Belgische medevluchter vooruit. In de finale maakte Van de Streek het knap af. Zijn ploeggenoot Sem van Wijngaarden (Hardinxveld) sprintte naar de vijfde plaats.

De Omloop van de Bollenstreek leverde junior Thijs Wemmers (Bleskensgraaf) de vijfde plaats op. Bram Janssen (Lexmond) werd zeventiende en Joris Peursum (Hardinxveld) kwam als negentiende over de meet.

Nieuwelingen

In de Ronde van Zuidland voor nieuweling werd Tim Verwolf (Langerak) twaalfde en Mees Bassa (Goudriaan), na materiaalpech, 25e. Onder barre omstandigheden in Gouda kwam Mees een dag later ten val; hij moest de strijd staken.