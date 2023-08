• Red Impact in actie tijdens Tractorpulling Hoogblokland 2022.

MET VIDEO

Red Dream redt het net niet

1 uur geleden

Sport 310 keer gelezen

ALPHEN/REGIO • Red Dream kwam zaterdag in het Brabantse Alphen 28 centimeter en hierdoor twee punten tekort om zich te handhaven in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO. Degradatie naar de Promoklasse kon dus net niet worden voorkomen.

De Case Internationale 7266 tractor Red Dream staat overigens te koop. Het team gaat komende winter een nieuwe tractor bouwen voor de 4,5 ton SuperSport.

In Alphen waren er veertien deelnemers, waarvan er zich vijf voor de finale plaatsten. Erik Peeters zette met 104.39 meter de beste afstand neer. Kampioen Simply Green (Laurens den Boer) werd tweede met 102.68 meter en Red Impact derde met 98.01 meter. In de kwalificatierun was P9 met 94.91 meter voor Red Dream (Laurens van Vuuren).

Eindstand seizoen 2023: 1. Simply Green, 233 punten; 2. Secret of the Valley, 208 punten; 3. Erik Peeters, 189 punten.

Simply Green rijdt vrijdag 8 september het Europees kampioenschap in het Deense Brande.