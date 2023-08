Alternatief wisselpunt Estafette Marathon Schoonhoven - Nieuwpoort

SCHOONHOVEN/NIEUWPOORT • De organisatie van de Estafette Marathon Schoonhoven-Nieuwpoort op zaterdag 16 september heeft een oplossing gevonden voor het afgesloten dijkvak bij Jaarsveld.

Het eerste wisselpunt is nu bij Scouting Clifford Reichart in Lopik.

De marathon (een team bestaat uit één tot maximaal vijf personen) start om 14:00 uur bij atletiekvereniging Avantri. De finish is maximaal vijf uur later op ‘t Hooft in Nieuwpoort, te midden van het Foodtruck Festival. Inschrijven via: https://inschrijven.nl/form/2023091610232.