Cor Schot en Pip de Ruiter winnen Grote Visdag hsv De Alver

zo 20 aug. 2023, 16:47

Sport 157 keer gelezen

GIESSENBURG • De Grote Visdag van hsv De Alver is zaterdag gewonnen door Cor Schot. In het Kanaal van Steenenhoek liet hij een vangst van 9000 gram afwegen.

Menno Klop eindigde met 8500 gram als tweede en Mathieu Klop pakte met 7310 gram de derde plaats. De twintig deelnemers vingen in totaal ruim 61 kilo vis.

De jeugd kwam in actie in de Alverput. Met haar kleine hengel ving Pip de Ruiter een zeelt van 46 centimeter. In totaal sloeg ze 135 centimeter vis aan de haak en dat was ruim voldoende voor de overwinning. Ralf Mostert volgde met 79 centimeter als nummer twee en de derde plaats werd met 55 centimeter gedeeld door Rick Ambachtsheer en Luc de Ruiter. Totaalvangst jeugd: 595 centimeter.