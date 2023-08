• Thijs Wemmers (l) tweede in de Nacht van 's-Gravendeel.

Thijs Wemmers tweede in Nacht van ‘s-Gravendeel

‘s-GRAVENDEEL/BLESKENSGRAAF • Jan van Arckel-junior Thijs Wemmers is tweede geworden in de Nacht van ‘s-Gravendeel.

In een gecombineerde koers voor amateurs en junioren stak de renner uit Bleskensgraaf de lont in het kruitvat. Later sloot er eerst één en daarna nog eens twee renners aan.

De kopgroep van vier zette het peloton op een ronde en ging strijden om de zege, waarbij Wemmers naar de tweede plaats sprintte.