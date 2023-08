MET VIDEO

Duizenden toeschouwers zien Simply Green in Hoogblokland met tweede plaats de Nederlandse titel pakken

23 minuten geleden

HOOGBLOKLAND • De Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO kreeg zaterdag in Hoogblokland haar ultieme ontknoping. Duizenden enthousiaste toeschouwers op de volgepakte tribunes zagen Red Impact de eerste overwinning van het seizoen pakken. Simply Green had aan de tweede plaats voldoende om de nationale competitietitel veilig te stellen. Al de tweede hoofdprijs van het seizoen, want het Brandwijkse tractorpullingteam pakte eerder ook al de EuroCup.

Vier van de twaalf machines wisten zich in Hoogblokland voor de finale te plaatsen. Red Dream (Bleskensgraaf, Laurens van Vuuren) moest in de kwalificatierun genoegen nemen met P6 en heeft in de laatste wedstrijd drie punten meer nodig dan The Mystery om niet uit de Topklasse te degraderen.



In de finale snelde Red Impact (Zijderveld) overtuigend naar 112.27 meter. Simply Green, met Marien den Besten achter het stuur, kon met 107.47 meter leven met de tweede plaats, waarmee de Nederlandse competitietitel binnen was. Van Stappust completeerde met 99.70 meter het podium.



Tussenstand na twaalf van de dertien wedstrijden: 1. Simply Green, 216 punten (kampioen); 2. Secret of the Vally, 194 punten; 3. Erik Peeters, 169 punten; 11. Red Dream, 107 punten.

Zowel de truckpulling op vrijdagavond als de tractorpulling op zaterdag trok enkele duizenden bezoekers. "Het was geweldige editie, waarop we heel veel positieve reacties hebben gehad", aldus voorzitter Bastiaan de Groot.

De laatste competitiewedstrijd is zaterdag 26 augustus in Alphen (NB).