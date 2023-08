Sander wint derde viscompetitie en wisselbeker op de Donk in Hoornaar

HOORNAAR • De derde viscompetitie voor de jeugd, georganiseerd door HSV De Donk en zwemvereniging De Donk, is gewonnen door Sander. Er waren 21 deelnemers.

Na het eindsignaal reikte Marcel Oskam, de voorzitter van HSV De Donk, de prijzen uit aan de winnaars. Sander won met een totaal aantal van 205 vissen. Levy legde met 37 vissen beslag op de tweede plaats en Tess werd derde met 36 vissen. Met elkaar sloegen deze 21 vissers in vijf wedstrijden 431 vissen aan de haak.

Deelname was gratis en na elke wedstrijd was er iets te eten en te drinken voor alle deelnemers en het publiek. De competitie kende alleen winnaars, want er was voor alle kinderen een prijs. Door het enthousiasme van deelnemers en organisatoren werd het een gezellige happening.