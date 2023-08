Wendy Bron pakt brons op WK-BMX, dochter Celine valt in halve finale

GLASGOW/SCHELLUINEN • Wendy Bron (52) heeft in haar klasse de bronzen medaille gepakt op het WK-BMX in Glasgow. Haar dochter Celine lag op koers voor een finaleplek, maar kwam hard ten val.

De familie Bron uit Schelluinen -Richard (53), Wendy (52), Celine (21) en Melanie (19)- wist zich voltallig voor het wereldkampioenschap te plaatsen. In de klasse cruiser woman 40 jaar en ouder bracht Wendy het tot de finale. Vanaf de buitenkant knokte ze in een spannende race om het zilver, maar moest ze uiteindelijk genoegen nemen met brons.

Haar man Richard kwam in de klasse cruiser men 50 jaar en ouder net één plek tekort voor kwalificatie voor de achtste finales.

Celine en Melanie Bron haalden in de klasse woman 17 t/m 24 jaar de 1/8 finale wel. Melanie werd hierin vijfde en dat betekende uitschakeling. Celine stootte door naar de halve finales. De finale lonkte, maar voor haar was een valpartij en de Schelluinse duikelde er vol overheen. Ze hield geen blessure over aan haar harde val en is trots op haar tiende plaats op het WK.