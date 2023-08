• Simply Green in actie in Hoogblokland.

Simply Green kan zaterdag in ‘eigen huis’ de titel pakken

OUDENBOSCH/REGIO • Simply Green heeft vrijdagavond ook de wedstrijd in Oudenbosch gewonnen. De groene tractorpuller uit Brandwijk kan hierdoor komende zaterdag in de ‘thuiswedstrijd’ in Hoogblokland al de nationale competitietitel pakken in de farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO.

Red Dream (Bleskensgraaf) eindigde keurig als vijfde en moet nog één plaats stijgen om degradatie te voorkomen.

Van de dertien deelnemers in Oudenbosch plaatsten er zich vier voor de finale. Laurens den Boer zette met Simply Green in die finale met 99.06 meter de beste afstand neer. Red Impact (97.73) werd tweede en Erik Peeters (95.76) derde. De 95.14 meter van Red Dream (Laurens van Vuuren) in de kwalificatierun was voldoende voor P5.

Klassement na elf van de dertien wedstrijden: 1. Simply Green, 199 punten; 2. Secret of the Valley, 180 punten; 3. Erik Peeters, 158 punten; 11. Red Dream, 95 punten.

Vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus staat Tractorpulling Hoogblokland op het programma.