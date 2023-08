Dubbele zege Jost van de Streek

38 minuten geleden

Sport 127 keer gelezen

REGIO • Jan van Arckel-junior Jost van de Streek heeft deze week een dubbelslag geslagen.

Dinsdag won de Goudriaanse wielrenner de Ronde van De Lier, donderdag was hij de sterkste in de Ronde van Nootdorp.

Christiaan van Rees (Groot-Ammers) was in De Lier de rapste in de pelotonsprint en kwam als derde over de meet. Thijs Wemmers, winnaar van de Ronde van Noordeloos, finishte in Nootdorp als 24-ste.