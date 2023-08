Fabio Jakobsen maakt overstap naar dsm-firmenich

HEUKELUM • Het was wachten op het officiële bericht maar vandaag is dan eindelijk bekend geworden dat Fabio Jakobsen de overstap maakt naar de Duits-Nederlandse wielerploeg dsm-firmenich. De ploeg geeft aan enorm blij te zijn met de komst van het 26-jarige sprintkanon naar hun ploeg, Jakobsen heeft ene contract tot eind 2026 getekend.

Per 1 augustus mogen wielerploegen hun transfers bekend maken en doordat er eerder al geruchten waren verspreid was het wachten op dit nieuws. Als tafelgast bij de Avondettape tijdens de laatste Tour de France gaf Jakobsen aan dat hij van zijn huidige Belgische ploeg Soudal Quick-Step definitief te horen had gekregen dat hij moest vertrekken. Die aankondiging viel hem zwaar, aangezien hij de ploeg als ‘familie’ zag.

‘Ondanks mijn jonge leeftijd al veel hoogtepunten mogen beleven’

Over zijn overstap heeft hij nu gezegd tegen diverse media: “Ik vind het een hele eer om deel te mogen uitmaken van dit team, waar ik als kleine jongen al naar keek”, zegt Jakobsen. “Ik heb ondanks mijn jonge leeftijd al veel hoogtepunten mogen beleven, maar ik ben supergemotiveerd om samen met deze ploeg nog veel mooie herinneringen te maken. In de topsport mik je altijd op het hoogst haalbare. Dat is iets wat ik hier ook kan doen. Het topsportklimaat in deze ploeg geeft mij de mogelijkheden om op de toppen van mijn kunnen te presteren. Ik heb nog veel goede jaren in mijn benen.”

Weinig spintskansen bij Soudal Quick-Step

Ploegen in de wielersport lijken steeds meer gedwongen te worden duidelijk doelen te stellen waarbij ook de keus voor bepaalde renners belangrijk is. Patrick Lefevre, de ploegbaas van Soudal Quick-Step, lijkt een team rondom het Belgisch ronde talent Remco Evenpoel te willen bouwen. Dit zou betekenen dat er voor Jakobsen weinig tot geen kansen meer zouden zijn om te sprinten voor ritoverwinningen in bijvoorbeeld de Tour de France.

Sprintploeg in de maak

Bij dsm-firmenich lijken ze juist een echte sprintploeg rondom Jakobsen te willen gaan bouwen. Reuze belangrijk voor een succesvol sprint is de zogenoemde sprinttrein. De ploeg lijkt voor die sprinttrein nu ook specifiek renners aan te trekken waardoor we The Hurricane of Heukelum bijna zeker volgend seizoen weer zien sprinten voor ritoverwinningen in de grootste wedstrijden.