Sven Schakel (10) uit Brandwijk zesde op EK-jeugddammen

1 uur geleden

ESTLAND/BRANDWIJK • Sven Schakel uit Brandwijk is in zijn leeftijdscategorie knap zesde geworden op het Europees kampioenschap jeugddammen in Estland.

De tienjarige Sven nam het een week lang op tegen de beste dammers in zijn leeftijdscategorie. Van de acht wedstrijden slaagde hij erin drie partijen te winnen. Twee partijen eindigden in een gelijkspel. Daarmee kwam zijn totaalscore op negen punten, goed voor een plek in de subtop van een groot evenement.

De Oekraïner Maxim Barkevich won het EK.