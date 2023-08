• Simply Green in actie, vorig jaar in Hoogblokland.

Tractorpulling Hoogblokland: laagdrempelig familie-event

59 minuten geleden

Sport 517 keer gelezen

HOOGBLOKLAND • Het spektakel van trucks en trekkers en de gezelligheid van een familie-event; dat is de succesformule van Truck- en Tractorpulling Hoogblokland.

Vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus komen duizenden bezoekers weer samen aan de Beemdweg. “Uniek op de vrijdagavond is de Battle of the Trucks”, vertelt voorzitter Bastiaan de Groot. “Dan komen de twee nationale truckersverenigingen samen op één evenement, voor het eerst sinds 2018.”

Superstock

Ook een publiekstrekker is dat voor eerst op zaterdag de top van de Grand National met de Superstock klasse aanwezig is in Hoogblokland. “Twaalf jaar gelden waren ze voor het laatst in Meerkerk, toen daar nog de trekkertrek plaatsvond. Aan de start komt ook Europees kampioen Maximum Risk.”

Natuurlijk zijn ook de regionale tractorpullingteams vertegenwoordigd, waaronder Europees kampioen Simply Green. “Speciaal voor de supporters van Simply Green en Red Impact zijn er ruimtes waar zij een kijkje in de keuken kunnen nemen bij deze teams.” Bijzonder is daarnaast het nieuwe mega ledscherm, van maar liefst honderd vierkante meter. “Daarmee kun je op nog veel meer plekken op het terrein alles goed volgen.”

Gezinsfeest

Het wordt gecombineerd met het vertrouwde aanbod van vele tientallen trucks en trekkers, die in actie komen én te bewonderen zijn op het terrein. Truck- en Tractorpulling Hoogblokland is daarmee een event voor kenners, maar tegelijkertijd ook een echt gezinsfeest. Niet voor niets neemt het Kinderpark een belangrijke plek in op het terrein. Voor de jongere bezoekers zijn er springkussens, een traptrekkerparcours, een rodeostier, een ballenbak, mini kraantjes en het spectaculaire Skeltertrek.

“Daar doen altijd tussen de 100 en 150 kinderen aan mee. Voor het eerst hebben we het op zaterdag uitgebreid met echte gemotoriseerde trekkers. De kinderen kunnen dan onder begeleiding een echte trek maken met een sleepwagen.”

Wat Bastiaan betreft hoef je zeker geen kenner te zijn van de wereld van truck- en tractorpulling. “Het is een heel laagdrempelig evenement, waar gezelligheid en onderlinge contacten heel belangrijk zijn. En je zult merken dat als je vragen hebt of bij een truck of trekker staat te kijken, dat er altijd wel iemand is die graag uitlegt geeft.”

Met een glimlach: “We noemen het niet voor niets de farmstockfamilie; daar heten we graag nieuwe gezinsleden bij welkom.” Parkeren is gratis. Voor meer informatie: www.tractorpullingalblasserwaard.nl.