Coen Vermeltfoort snelt in Ronde van Alblasserdam naar zege, weer tweede plaats Jens van den Dool

1 uur geleden

ALBLASSERDAM • De 62e Paardenmarktronde van Alblasserdam is woensdag gewonnen door de sterkte Coen Vermeltfoort. Hij was in de sprint te rap voor zijn medevluchters Jens van den Dool en Tom Wijfje. Voor Hoogbloklander Van den Dool was het alweer zijn zevende tweede plaats van dit wielerseizoen.

Het drietal kleurde de koers en wist uit de greep te blijven van zeven achtervolgers, waaronder de lokale favoriet Casper van der Wulp, Rens Tulner (Lexmond), Wim de Bruin (Hardinxveld) en Jarri Stravers (Groot-Ammers).

Het deelnemersveld bestond -mede door de concurrentie van de Acht van Chaam- uit ‘slechts’ een dertigtal renners, die er een aantrekkelijke koers van maakten.

Bij de vrouwen ging de winst naar Nora Entius.