Zege Jost van de Streek in Surhuisterveen

1 uur geleden

SURHUISTERVEEN/GOUDRIAAN • Jost van de Streek heeft dinsdag de 41e profronde van Surhuisterveen voor junioren gewonnen.

De Goudriaanse Jan van Arckel-renner wist samen met een metgezel naar de twee koplopers toe te rijden. Het viertal kleurde vervolgens de koers. In de laatste ronde wist Jost te ontsnappen en naar de overwinning te soleren.

Een dag eerder reed Jost van de Streek ook al sterk in Boxmeer. Al vanaf de eerste ronde raakte hij met Ruben Ubels, en aanvankelijk nog een derde vluchter, vooruit. In de sprint om de overwinning kwam Jost net tekort. Naast de tweede plaats pakte hij ook de leidersprijs. Bram Janssen (Lexmond) kwam als elfde over de meet, Huub van Kapel (Gorinchem) als negentiende.